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Ансамбль танца "Вайнах" в свой 80-летний юбилей представил шесть новых постановок

С годовщиной артистов приехал поздравить глава региона Рамзан Кадыров
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Описание
© Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре)
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" отметил 80-летний юбилей концертом в Грозном. Творческий коллектив представил шесть новых постановок, в том числе массовый танец "Кура хелхар"; поздравить артистов приехал глава региона Рамзан Кадыров, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Ансамбль снискал любовь и призвание любителей хореографического искусства в разных уголках мира. "Вайнах" своим творчеством прославляет наш народ. Языком танца коллектив рассказывает о завораживающей красоте и самобытности чеченской культуры", - цитирует пресс-служба Кадырова.

Глава региона вручил правительственные награды ветеранам, солистам и руководителям ансамбля. Кроме того, директор коллектива Зарета Осмаева получила от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова квартиру в центре Грозного. Солистам и творческому персоналу вручили денежные премии.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 80 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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