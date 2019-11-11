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Более 300 человек принимают участие в региональном этапе WorldSkills Russia в Волгограде

В составе жюри конкурса - опытные эксперты из Москвы, Тамбова, Владикавказа, Саратова, Краснодара и Волгограда

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia открылся в понедельник в Волгограде. В нем принимают участие более 300 человек, сообщается на сайте обладминистрации.

"Стартовали самые масштабные в Волгоградской области состязания профессионального мастерства - WorldSkills Russia. Главной площадкой состязания молодых профессионалов стал стадион "Волгоград-Арена". Первые претенденты вступили в борьбу за главный приз уже сегодня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соревнованиях участвуют более 300 конкурсантов - это студенты профессиональных образовательных организаций региона, школьники (юниоры в возрасте от 14 до 16 лет), молодые работники. Состязания организованы по 50 компетенциям, среди них - "Медицинский и социальный уход", "Дошкольное воспитание", "Преподавание в младших классах", "Организация экскурсионных услуг" и другие.

В составе жюри конкурса - опытные эксперты из Москвы, Тамбова, Владикавказа, Саратова, Краснодара и Волгограда. В рамках деловой программы запланированы круглые столы, панельные дискуссии с участием представителей промышленных предприятий, образовательных организаций и общественности.

"Волгоградская область сделала ставку на развитие системы профобразования. Важная задача в этом направлении - популяризировать рабочие специальности. Для будущих профессионалов создаются современные условия, совершенствуется материально-техническая база. В регионе налажено взаимодействие с работодателями, предприятиями-партнерами: студенты проходят практику в крупных организациях региона", - приводит пресс-служба слова главы регионального комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной.

Конкурсные испытания завершатся 15 ноября, имена победителей назовут на следующий день.

Теги
РоссияВолгоградская область
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