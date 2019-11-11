Артамонов: федеральные власти поддержали придание статуса дате окончания стояния на Угре

ТАСС, 11 ноября. Федеральные власти поддерживают инициативу Калужской области о придании общероссийского статуса Дню окончания стояния на реке Угре. Об этом на концерте, посвященном празднику, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Великое стояние на Угре 1480 года считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве, его участниками стали войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. 11 ноября 1480 войска Ахмата покинули поле битвы. Калужская область внесла в Госдуму законопроект об учреждении в этот день общероссийской памятной даты - Дня окончания Великого стояния на Угре, однако против этого выступили власти Татарстана. В связи с чем рассмотрение проекта в Госдуме было приостановлено.

"В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук, исследовательский институт, другие ведомства. И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин", - сказал Артамонов.

Губернатор выразил надежду, что в скором времени этот день станет общероссийским праздником. "Президент называет главным ресурсом, мощью России историческую память. Чтобы этот ресурс не иссякал, мы должны его бережно хранить, передавать его из поколения в поколение, ценить достижения наших предков", - сказал глава региона.

В Калужской области День окончания Великого стояния на реке Угре отмечается с 2017 года. Ежегодно на поле Великого стояния на Угре проводят реконструкцию сражения. В этом году 10 ноября в Калуге впервые прошел фестиваль "Уграфест", собравший более 7 тыс. зрителей.