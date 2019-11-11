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В Северной Осетии в 2020 году отремонтируют шесть домов культуры

На эти цели направят около 91 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Шесть учреждений культуры отремонтируют в 2020 году в Северной Осетии, на это направят порядка 91 млн рублей, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"В следующем году продолжится капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, находящихся в сельской местности. Планируется сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на шести объектах. Сумма вложений составит 90 млн 915 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

За счет средств республиканского бюджета в следующем году будет отремонтирован дворец культуры имени Барту Дзугаева в городе Ардоне. В городе Дигора планируется строительство центра культурного развития в 2022-2023 годах, финансирование составит 150 млн рублей.

В 2019 году завершится капитальный ремонт домов культуры в четырех населенных пунктах - Фарн, Новый Урух, Мизур и Нарт, и до конца года сдадут в эксплуатацию новые учреждения культуры в селениях Ахсарисар и Заманкул.

В селе Ахсарисар дом культуры появится впервые по нацпроекту "Культура". Он будет рассчитан на 100 мест. Всего в селе Ахсарисар в настоящее время проживает около 330 человек.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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