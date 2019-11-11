Кабмин утвердил формы бланков переписи населения 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило бланки переписных листов к предстоящей в октябре 2020 года всероссийской переписи населения. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

Утверждены три формы бланков. В форму "Л" будут вноситься сведения о каждом опрошенном жителе: пол, возраст, гражданство, место рождения, родной язык, образование, семейное положение и число детей. Переписной лист содержит вопросы, владеет ли опрашиваемый русским языком и использует ли он его в повседневной жизни, а также о знании иностранных языков. Национальная принадлежность традиционно будет записываться по самоопределению человека - как это и предусмотрено конституцией, статья 26 которой гласит: "каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность".

В пункте об источниках к существованию предлагается поставить галочку напротив одного из вариантов ответа или вписать свой. Среди готовых вариантов - зарплата, стипендия, пенсия или разные виды пособий, предпринимательский доход и самозанятость, сдача имущества в аренду, доход от патентов или дивидендов, сбережения. Предусмотрены варианты ответа: "льготы, компенсации, субсидии, выигрыши" и "обеспечение со стороны других лиц, иждивение".

Переписным листом формы "П" предусмотрен сбор данных о жилищных условиях. В вопросе о времени постройки дома предложено отметить разные периоды - от "ранее 1957" до "после 2010". Другие вопросы касаются материала наружных стен дома, количества жилых комнат и метража, а также видов благоустройства и санитарно-гигиенических условий: наличия газа, водоснабжения и отопления, канализации и туалета (предусмотрены варианты "туалет вне жилища" и "туалет отсутствует"), мусоропровода, интернета и других телекоммуникаций.

Бланк "В" содержит вопросы к жителям зарубежных стран, временно находящимся на территории России. Помимо биографических сведений, сюда можно будет внести информацию о цели приезда человека в страну (работа, учеба, частная, служебная или деловая поездка, отдых и туризм, транзитное перемещение или иная цель) и продолжительности пребывания.

"Формы бланков переписных листов сформированы с учетом преимущественного использования электронных переписных листов для представления населением сведений в электронной форме, в том числе через интернет", - говорится в материалах правительства. По итогам переписи "будет сформирована официальная статистическая информация о численности и структуре населения, его распределении по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем", - отмечается.