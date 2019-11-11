"Известия": данные 5 тыс. вкладчиков ВТБ появились в продаже на черном рынке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. База данных вкладчиков банка ВТБ, состоящая из пяти тысяч строк, выставлена на продажу на специализированном форуме в интернете. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия ".

Как уточнили в издании, объявление о продаже данных вкладчиков ВТБ появилось на форуме 7 ноября. Продавец утверждает, что данные актуальны на конец 2019 года. База состоит из пяти тысяч строк, при этом три тысячи из них можно приобрести непосредственно у человека, опубликовавшего объявление, при продаже еще двух тысяч указанный продавец является посредником. Продавец сообщил "Известиям", что одна строка из списка "первичных" данных стоит 10 рублей, "вторичные" - шесть рублей за строку.

"В распоряжении "Известий" оказался тестовый фрагмент базы данных. В нем содержится персональная информация о 21 вкладчике: его ФИО, домашний адрес и индекс, номер телефона (в некоторых записях - мобильный и домашний) и сумма вклада, которая начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта клиента", - говорится в публикации газеты.

Несколько указанных в базе клиентов подтвердили "Известиям" наличие действующего депозита в ВТБ. При этом в банке газете заявили, что информация из базы данных, представленной на черном рынке, актуальна по состоянию на 2016 год.

"Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", - цитирует газета сообщение пресс-службы ВТБ.

5 ноября издание РБК сообщило, что в интернете выставили на продажу личные данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "Альфастрахования". В банке заявили, что проводят внутреннее расследование, отметив, что кредитной организации достоверно известно об утечке данных только 15 клиентов.

В начале октября газета "Коммерсантъ" писала о распространении в свободном доступе данных клиентов Сбербанка. В самой кредитной организации заявили, что компрометированы данные 5 тыс. кредитных карт, а позднее МВД сообщило о задержании предполагаемого похитителя информации. 6 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор усилит надзор в банковской сфере для повышения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций.