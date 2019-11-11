Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": данные 5 тыс. вкладчиков ВТБ появились в продаже на черном рынке

Продавец утверждает, что сведения актуальны на конец 2019 года
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. База данных вкладчиков банка ВТБ, состоящая из пяти тысяч строк, выставлена на продажу на специализированном форуме в интернете. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия".

На эту тему
Как похищали персональные данные клиентов российских банков

Как уточнили в издании, объявление о продаже данных вкладчиков ВТБ появилось на форуме 7 ноября. Продавец утверждает, что данные актуальны на конец 2019 года. База состоит из пяти тысяч строк, при этом три тысячи из них можно приобрести непосредственно у человека, опубликовавшего объявление, при продаже еще двух тысяч указанный продавец является посредником. Продавец сообщил "Известиям", что одна строка из списка "первичных" данных стоит 10 рублей, "вторичные" - шесть рублей за строку.

"В распоряжении "Известий" оказался тестовый фрагмент базы данных. В нем содержится персональная информация о 21 вкладчике: его ФИО, домашний адрес и индекс, номер телефона (в некоторых записях - мобильный и домашний) и сумма вклада, которая начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта клиента", - говорится в публикации газеты.

Несколько указанных в базе клиентов подтвердили "Известиям" наличие действующего депозита в ВТБ. При этом в банке газете заявили, что информация из базы данных, представленной на черном рынке, актуальна по состоянию на 2016 год.

"Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", - цитирует газета сообщение пресс-службы ВТБ.

5 ноября издание РБК сообщило, что в интернете выставили на продажу личные данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "Альфастрахования". В банке заявили, что проводят внутреннее расследование, отметив, что кредитной организации достоверно известно об утечке данных только 15 клиентов.

В начале октября газета "Коммерсантъ" писала о распространении в свободном доступе данных клиентов Сбербанка. В самой кредитной организации заявили, что компрометированы данные 5 тыс. кредитных карт, а позднее МВД сообщило о задержании предполагаемого похитителя информации. 6 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор усилит надзор в банковской сфере для повышения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций.

Теги
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Дело Эдварда Сноудена
Сноуден считает, что находится в ссылке и никогда не сможет вернуться в США
Экс-сотрудник ЦРУ признался, что ему "трудно было решиться" на то, чтобы раскрыть секреты американских спецслужб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС