Фадеев и артисты лейбла Malfa отправятся в кругосветное путешествие для записи альбомов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский продюсер Максим Фадеев и артисты музыкального центра Malfa отправятся в полном составе в кругосветное путешествие, в котором они будут записывать альбомы. Об этом Фадеев сообщил в понедельник в своем Instagram.

"Всем составом Malfa мы выезжаем на 111 дней в кругосветное путешествие для написания альбомов. И я, и новые артисты - мы хотим это сделать в океане. Мне кажется, это интересная идея", - сказал продюсер.

По его словам, о сроках будет объявлено позже. Вместе с артистами поедут также менеджеры и съемочная группа, которая будет снимать подробности путешествия. Музыканты будут вести прямые трансляции.

В конце октября Фадеев расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар. По словам продюсера, лейбл изменит формат работы: вместо более 30 артистов он будет заниматься раскруткой только одного-двух музыкальных проектов в год.