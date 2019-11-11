Медведев посетит Новосибирск и Алтай, где обсудит геномные центры и развитие села

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправляется с двухдневной поездкой в Сибирь, где обсудит развитие центров геномных исследований и улучшение качества жизни на селе. Как сообщили в пресс-службе кабмина, часть пути глава правительства проделает на поезде, во время этой поездки он проведет совещание о финансовом плане и инвестиционной программе ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Во вторник в Новосибирске председатель правительства проведет совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. "Участники совещания обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнеров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований", - говорится в сообщении. Совещание пройдет на площадке Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств, руководители профильных предприятий. Также Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В тот же день в поезде, который проследует из Новосибирска в Барнаул, премьер проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, сибирский полпред Меняйло, представители министерств и ведомств, а также генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. В Барнауле председатель правительства проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Развитие села

13 ноября в селе Санниково Алтайского края Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, а также полпред Меняйло, представители министерств, главы регионов.

Также председатель правительства осмотрит ряд социальных объектов села.

Проект развития научно-производственной кооперации

Федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука" для проведения прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового характера предусмотрено создание не менее 16 научных центров мирового уровня, в том числе 3 центров геномных исследований мирового уровня. Уже утвержден перечень из 15 организаций, на базе которых и создаются эти центры. В их числе - Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, Курчатовский геномный центр и Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины.

"Создание и развитие геномных центров позволит усилить исследовательский потенциал Российской Федерации, сосредоточив финансовые ресурсы на критических технологиях, обеспечивающих безопасность и суверенитет государства, в том числе защиту от медико-биологических угроз, создание новых медицинских технологий, которые повысят качество медицинской помощи и предложат терапию от ранее неизлечимых заболеваний", - отметили в правительстве.