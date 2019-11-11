Disney запускает онлайн-сервис, который может стать главным конкурентом Netflix

ТАСС, 12 ноября. Корпорация The Walt Disney Company запускает 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, куда выложит сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные для этой платформы. Так, в день запуска Disney+ эксклюзивно представит своим подписчикам первый сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

Поначалу сервис будет работать только в США, Канаде и Нидерландах, но позже появится в ряде других стран. Как уточнили ТАСС в компании, на территории России он будет в ближайшее время недоступен. Однако в течение двух лет Disney обещает запустить его почти во всех основных регионах мира.

Эксперты уверены, что с появлением Disney+ среди онлайн-кинотеатров начнется настоящая "битва за зрителя", и новый сервис с большой вероятностью может одержать победу над такими лидерами рынка, как Netflix, Amazon Prime, а также недавно запущенной платформой Apple TV+, так как Disney - студия почти со 100-летней историей и миллионами поклонников по всему миру, которые с нетерпением ждут анонсированных продолжений культовых фильмов.

Ставка на "Звездные войны"

В апреле компания Disney представила всеобъемлющую стратегию развития, частью которой является запуск стримингового сервиса. В частности, в его медиатеке будет представлен контент от Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, LucasFilm (все эпизоды "Звездных войн"), семейные фильмы производства Fox, передачи National Geographic - всего более чем 7500 эпизодов телевизионных шоу и 500 фильмов. В их число также войдут эксклюзивные фильмы и сериалы, созданные специально для платформы Disney+.

На презентации в августе Disney раскрыла подробности своих премьер. Так, в день запуска сервиса выйдет сериал "Мандалорец" про наемника из вселенной "Звездных войн". Его создателем и сценаристом является Джон Фавро, снявший "Железного человека" и нового "Короля Льва".

Это не единственный проект по "Звездным войнам", который появится на этой онлайн-платформе. Disney+ также анонсировал отдельные сериалы о героях вселенной "Звездных войн" Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби.

Студия Marvel, в свою очередь, представит отдельные сериалы про Мисс Марвел, Женщину-Халка и Лунного рыцаря.

Также на платформе в 2020 году перезапустится легендарное "Маппет-шоу", в котором кукольные герои - любимцы миллионов будут приглашать в гости знаменитостей.

География Disney+

Пока сервис будет работать только на территории США, Канады и Нидерландов, в Австралии и Новой Зеландии он появится 19 ноября. Накануне запуска Disney сообщил, что 31 марта платформа станет доступна в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании.

На вопрос ТАСС, можно ли будет зарегистрироваться на сервисе и смотреть его контент из России, в офисе Disney ответили, что в данный момент он на территории РФ недоступен. "Но мы, конечно же, работаем над этим, мы постоянно расширяем наш сервис", - сообщила представитель компании.

О том, как фанаты "Звездных войн" в России смогут посмотреть один из самых ожидаемых сериалов этого года - "Мандалорец", - в Disney не сообщили. Многие фильмы студии представлены на различных российских стриминговых сервисах, и есть вероятность, что Disney заключит с ними контракт на показ, однако пока об этом ничего не известно.

Все изменил "Карточный домик"

Изначально стриминговые сервисы представляли собой своеобразные студии видеопроката в интернете, где можно смотреть фильмы и сериалы по подписке, не скачивая их себе на компьютер или мобильное устройство. Эти онлайн-службы предоставляли пользователю чужой контент по лицензии, однако со временем некоторые из них стали снимать собственные фильмы и сериалы.

Отношение к онлайн-платформам кардинально изменилось с выходом в 2013 году на Netflix первого сезона сериала "Карточный домик", ставшего хитом. В том же году впервые контент стримингового сервиса номинировали на американскую телевизионную премию "Эмми" - "Карточный домик" был представлен сразу в девяти номинациях.

Сейчас аудитория стриминговых сервисов исчисляется сотнями миллионов подписчиков по всему миру, а их фильмы претендуют не только на телевизионные премии, но и борются за "Оскар", а также входят в конкурсные программы главных мировых кинофестивалей.

Теперь на производство одного эпизода онлайн-сериала многие студии тратят больше, чем на некоторые художественные фильмы. Так, например, по данным The Wall Street Journal, Disney потратил около $15 млн на создание пустынных ландшафтов для каждой серии "Мандалорца", Amazon заплатил только за авторские права на производство приквела "Властелина колец" $250 млн, а стоимость каждого эпизода сериала "Видеть" (See) стримингового сервиса Apple+ составила около $15 млн.

Многие эксперты считают, что после запуска Disney+ конкуренция на рынке онлайн-контента обострится и платформы в борьбе за новых зрителей будут вкладывать гораздо больше денег в собственное производство. У Disney+ при этом есть все шансы одержать победу в этой битве, имея в своей медиатеке сотни полюбившихся всем фильмов и сериалов, которые они, кстати, с запуском собственной платформы уберут из доступа на других стриминговых сервисах. Также Disney делает ставку на семейный просмотр, предлагая контент для разной возрастной аудитории.

Усиливающуюся роль онлайн-платформ ощущает и Голливуд. Так, в списке 100 самых влиятельных представителей индустрии развлечений в 2019 году по версии журнала The Hollywood Reporter на первой позиции оказался генеральный директор и президент компании Disney Роберт Айгер, а на второй - основатель Netflix Рид Гастингс и директор по контенту Тед Сарандос.

Будущее стриминговых сервисов в России

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя запуск платформы Apple TV+, отмечал, что "конкуренция с национальными производителями контента с учетом появления новых приложений - не только Apple, но и Disney - будет достаточно жесткой". Жаров также добавил, что отечественные производители, по его мнению, будут принимать протекционистские меры. "А мы как регуляторы будем за этим наблюдать", - подчеркнул он.

В свою очередь в Министерстве культуры РФ сообщили, что ведомство выступает за максимально возможное увеличение числа отечественных стриминговых площадок, развитие которых в настоящее время существенно сдерживается интернет-пиратством. Ведомство со своей стороны обещало предложить различные варианты решения этой проблемы, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением нелегального контента и ссылок на него. "Надеемся, что наши общие с профессиональным сообществом усилия дадут свои плоды и в России онлайн-кинотеатры будут активно развиваться", - заверили в министерстве.