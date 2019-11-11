Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иностранным журналистам рассказали о развитии туризма на Северном Кавказе

Во время круглого стола каждая из республик Кавказа, а также Ставропольский край представили курорты своего региона
Круглый стол "Развитие Северного Кавказа как туристического кластера" Елена Березина/ТАСС
Описание
Круглый стол "Развитие Северного Кавказа как туристического кластера"
© Елена Березина/ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Круглый стол "Развитие Северного Кавказа как туристического кластера" с участием журналистов из Франции, Германии, Ирака, Румынии и других стран прошел в понедельник в Железноводске Ставропольского края. Представителям СМИ рассказали о том, что готовы показать на Северном Кавказе иностранным туристам.

На эту тему

"Девять собкорров из Франции, США, Ирака, Германии, Ливана, Ирана и Румынии, входящих в пул Министерства иностранных дел России, приехали на Северный Кавказ познакомиться с традициями, культурой и достопримечательностями курортного региона", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации Железноводска. В частности, приехали журналисты, представлявшие Румынское телевидение, информационное агентство "ИРНА" (Иран), телеканал "Курдистан 24" (Ирак), газету "Уэст Франс" (Франция), газету "Тагесцайтунг" (Германия), газету "Крисчен сайенс монитор" (США) и телеканал "ГАЛА" (Армения).

В городе-курорте Железноводске иностранных гостей встретили русскими народными песнями и плясками, а также угощали их баранками и бубликами. Во время круглого стола каждая из республик Кавказа, а также Ставропольский край представили свой субъект. Руководители туристических направлений республиканских правительств рассказали о том, что готовы показать иностранцам курорты Северного Кавказа. В частности, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков говорил о горнолыжных трассах в Приэльбрусье и на Чегеме, о развитии экстрим-туризма и событийного туризма в республике.

"Мы имеем 35 км трасс, из них 18 км располагаются на горе Эльбрус, остальные - на горе Чегет. У нас есть 11 подъемников, более 90 гостиниц на 6,5 тыс. мест. По итогам года только по Эльбрусу ожидаем 370 тыс. человек", - сказал Шогенцуков. Он также отметил, что большой популярностью у туристов пользуется восхождение на Эльбрус.

Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзор Эркенов рассказал, что в республике большой популярностью пользуются курорты Архыз, Домбай, Медовые водопады. Иностранных журналистов интересовало, насколько безопасно сегодня ездить туристам на Кавказ. "Никаких проблем и препятствий для иностранных туристов не существует. У нас в республиках самый низкий уровень преступности", - сказал председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.

После круглого стола с новой Ferrum-площади в Железноводске в присутствии журналистов запустили два тепловых аэростата, пилотируемых руководителем региональной федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым и воздухоплавателем Владиславом Предыбайло. Пресс-тур по республикам СКФО продлится еще несколько дней.

Теги
СШАИракЛиванГерманияРумынияРоссияФранцияСеверный КавказИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-БалкарияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Bloomberg: Instagram запретил говорить о политике финансируемым соцсетью блогерам
Это распространяется на ролики в формате IGTV, сообщает агентство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС