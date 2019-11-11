Иностранным журналистам рассказали о развитии туризма на Северном Кавказе

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Круглый стол "Развитие Северного Кавказа как туристического кластера" с участием журналистов из Франции, Германии, Ирака, Румынии и других стран прошел в понедельник в Железноводске Ставропольского края. Представителям СМИ рассказали о том, что готовы показать на Северном Кавказе иностранным туристам.

"Девять собкорров из Франции, США, Ирака, Германии, Ливана, Ирана и Румынии, входящих в пул Министерства иностранных дел России, приехали на Северный Кавказ познакомиться с традициями, культурой и достопримечательностями курортного региона", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации Железноводска. В частности, приехали журналисты, представлявшие Румынское телевидение, информационное агентство "ИРНА" (Иран), телеканал "Курдистан 24" (Ирак), газету "Уэст Франс" (Франция), газету "Тагесцайтунг" (Германия), газету "Крисчен сайенс монитор" (США) и телеканал "ГАЛА" (Армения).

В городе-курорте Железноводске иностранных гостей встретили русскими народными песнями и плясками, а также угощали их баранками и бубликами. Во время круглого стола каждая из республик Кавказа, а также Ставропольский край представили свой субъект. Руководители туристических направлений республиканских правительств рассказали о том, что готовы показать иностранцам курорты Северного Кавказа. В частности, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков говорил о горнолыжных трассах в Приэльбрусье и на Чегеме, о развитии экстрим-туризма и событийного туризма в республике.

"Мы имеем 35 км трасс, из них 18 км располагаются на горе Эльбрус, остальные - на горе Чегет. У нас есть 11 подъемников, более 90 гостиниц на 6,5 тыс. мест. По итогам года только по Эльбрусу ожидаем 370 тыс. человек", - сказал Шогенцуков. Он также отметил, что большой популярностью у туристов пользуется восхождение на Эльбрус.

Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзор Эркенов рассказал, что в республике большой популярностью пользуются курорты Архыз, Домбай, Медовые водопады. Иностранных журналистов интересовало, насколько безопасно сегодня ездить туристам на Кавказ. "Никаких проблем и препятствий для иностранных туристов не существует. У нас в республиках самый низкий уровень преступности", - сказал председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.

После круглого стола с новой Ferrum-площади в Железноводске в присутствии журналистов запустили два тепловых аэростата, пилотируемых руководителем региональной федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым и воздухоплавателем Владиславом Предыбайло. Пресс-тур по республикам СКФО продлится еще несколько дней.