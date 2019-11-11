Bloomberg: Instagram запретил говорить о политике финансируемым соцсетью блогерам

ТАСС, 11 ноября. Социальная сеть Instagram будет брать на себя расходы популярных блогеров и знаменитостей на производство видео лишь в случае, если в них не будет содержаться информация о политических проблемах. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По его информации, руководство Instagram распространило среди блогеров контракт, согласно которому распространяемые ими длинные ролики в формате IGTV "не должны содержать контент, касающийся социальных вопросов, выборов или политики", если они хотят получать деньги от платформы. При этом ограничения не коснутся коротких видео.

Как отметили источники Bloomberg, эта политика встревожила так называемых инфлюенсеров (блогеры, способные влиять на общественное мнение), которые уже получили заказы на съемку роликов соответствующей тематики.

"За последние несколько лет мы компенсировали небольшие затраты создателям видео на наших платформах, а также разработали некоторые руководящие принципы. Есть существенная разница между размещением политического и тематического контента и его финансированием", - заявил представитель американской компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

Подобными мерами, как передает агентство, руководство компании хочет не допустить превращение соцсети в инструмент для манипулирования общественным мнением во время президентских выборов в США в 2020 году.