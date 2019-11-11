Движение на дороге Тымовское - Александровск-Сахалинский перекрыли из-за гололеда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области во вторник утром из-за гололеда закрыло проезд на трассе Тымовское - Александровск-Сахалинский. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Длина трассы - 55,5 км, она расположена в центральной части Сахалина и соединяет городские округа с населением 25 тыс. человек. Путей объезда нет.

В сообщении ведомства говорится, что движение на трассе закрыто из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде. На этом участке дороги работает техника дежурных служб.

По информации синоптиков, в Тымовском районе идет снег, температура плюс 1 градус. В Александровск-Сахалинском районе - дождь и 2 градуса тепла.