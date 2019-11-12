В Японии с 1 января изменят правила написания имен и фамилий японцев латинскими буквами

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Новые правила написания имен японских граждан латинскими буквами вступят в силу в Японии с 1 января следующего года и будут распространяться главным образом на официальные документы. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел страны.

В настоящее время Япония в случае с иностранными языками придерживается принятого в большинстве стран порядка, когда сначала пишется имя человека, а затем его фамилия. Однако при написании по-японски действует обратный порядок. К примеру, имя нынешнего премьер-министра произносится и пишется не "Синдзо Абэ", а "Абэ Синдзо". Теперь со следующего года произойдет унификация по японскому образцу написания.

Согласно утвержденному МИД плану, изменения коснутся правительственных и министерских сайтов, их официальных аккаунтов в соцсетях, различных документов, включая совместные заявления по итогам двусторонних встреч с участием представителей Японии. Во избежание ошибок и двусмысленности стоящая по новым правилам на первом месте фамилия при необходимости также может быть написана полностью заглавными буквами.

Одним из главных инициаторов новой реформы выступил экс-глава МИД Японии Таро Коно, который сейчас занимает пост министра обороны страны.

В Японии в 2000 году уже был обнародован соответствующий приказ, однако он фактически не был выполнен. Обычай писать национальные имена на иностранных языках на западный лад глубоко укоренился здесь со второй половины XIX века. В то же время китайский, корейский и японский языки не допускают, чтобы имя предшествовало фамилии.