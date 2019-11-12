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Задержание северокорейских шхун в Японском море

Суд в Приморье рассмотрит продление ареста рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников

Восьмерым рыбакам арест уже продлен

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Находкинский районный суд на текущей неделе рассмотрит ходатайства о продлении ареста восьми обвиняемым в нападении на пограничников рыбакам из КНДР, сообщили ТАСС во вторник в суде. Еще восьмерым рыбакам арест уже продлен.

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По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Арестованы 16 граждан КНДР, часть из них находится в СИЗО Владивостока, часть в изоляторе в Находке.

"На прошлой неделе суд продлили арест восьмерым обвиняемым, на этой неделе также поступают документы, будет рассмотрено продление ареста для еще восьми человек. Арест продлевается с формулировкой "на время предварительного следствия", - сообщил представитель суда.

Всего после нападения в Японском море был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана помощь, и один погибший. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Теги
КНДРРоссияПриморский крайЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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