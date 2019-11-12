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На Сахалине восстановят стадион, разрушенный тайфуном в 1981 году

Строительные работы уже начались, их планируют завершить к сентябрю 2020 года
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены к сентябрю следующего года восстановить в Анивском районе стадион, разрушенный пришедшим из Японии тайфуном Филлис. Об этом во вторник сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Тайфун обрушился на север Японии, а также на регионы Дальнего Востока СССР в 1981 году. Непогода привела к человеческим жертвам и нанесла большой экономический урон. Больше всего пострадали остров Хоккайдо, Сахалин, Приморье и Хабаровский край. В Анивском районе стихия разрушила стадион, где организовывались соревнования, фестивали и концерты.

"Подрядчики планируют завершить объект к сентябрю 2020 года. На стадионе появятся современные беговые дорожки, универсальное поле для игр в футбол, баскетбол и волейбол, площадка для сдачи норм ГТО, трибуны на 250 мест с раздевалками", - сообщил глава региона, уточнив, что с просьбой восстановить к нему обратились местные жители.

По информации Лимаренко, строительные работы уже начались. Средства выделены из областной казны благодаря победе Анивского района в конкурсе проектов инициативного бюджетирования на сумму до 100 млн рублей.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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