В двух районах Приморья выявили новые очаги вируса африканской чумы свиней

ТАСС, 12 ноября. Специалисты Россельхознадзора выявили новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Приморье. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ведомства.

"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Пожарское Пожарского района, а также на территории ООО "Промысловик" в пяти километрах от села Знаменка Пожарского района и в районе села Комиссарово, Пади Трофимова, Ханкайского района", - говорится в сообщении. Ветинспекторы рекомендовали ввести на данных территориях ограничительные мероприятия, чтобы предотвратить распространение вируса.

Всего в крае зарегистрирован 21 очаг вируса африканской чумы свиней. Сейчас действующие очаги вируса устраняются на территории Дальнереченского, Пограничного и Ханкайского районов.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания.