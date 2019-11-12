В Якутии построят 43 новых пожарных депо по госпрограмме обеспечения безопасности

ТАСС, 12 ноября. В Якутии появятся 43 новых пожарных депо в ближайшие пять лет, также власти региона за это время намерены полностью обновить парк пожарной техники. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы главы республики.

"Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы". В соответствии с нормами пожарной безопасности планируется строительство 43 объектов пожарных депо в 23 районах. Также с 2020 по 2024 годы будет приобретено 137 единиц пожарной автотехники. Реализация данного мероприятия к 2024 году позволит достигнуть полного обновления парка пожарной автотехники", - говорится в сообщении.

Деньги по этой госпрограмме планируется потратить и на поддержку завоза еды и топлива в регион, строительство новых объектов нефтебазового хозяйства в трех районах республики, а также складов и магазинов в 13 арктических и северных районах Якутии.

"Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы - соотношение погибших и травмированных к количеству пожаров и чрезвычайных ситуаций к 2024 году - не более 0,05. <…> Выполнение плановых объемов по завозу грузов на 100%", - отмечается в релизе.

Программа будет финансироваться за счет федерального, республиканского, муниципального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования в течение пяти лет - свыше 13 млрд. рублей. Госпрограмма вступит в силу с 1 января 2020 года.