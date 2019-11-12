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Superjob назвал самые востребованные IT профессии в 2020 году

В частности, по прогнозу сервиса по трудоустройству, продолжится рост спроса на разработчиков iOS и Android, а также на UI/UX-дизайнеров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработчики мобильных операционных систем iOS и Android, UI/UX-дизайнеры (разработчики интерфейсов с учетом пользовательского опыта), специалисты по QA (от англ. Quality Assurance - обеспечение качества продукта) тестированию программного обеспечения и аналитики данных будут наиболее востребованными работниками в IT сфере в 2020 году, прогнозируют в пресс-службе сервиса по трудоустройству Superjob.

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"В связи с высокими темпами развития мобильных приложений в 2019 году продолжится рост спроса на разработчиков iOS и Android. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда очень низок (менее двух человек на место). Средняя зарплата по Москве 140-150 тыс. рублей, зарплатный максимум - 300 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в Superjob.

Высокие требования к качеству разработки понятных и удобных для пользователя сайтов (англ. термин usabulity) способствуют увеличению спроса на UI/UX-дизайнеров. "Конкурс здесь составляет 2,5 соискателя на вакансию, а средняя зарплата в Москве составляет 115-125 тыс. рублей, зарплатный максимум достигает 250 тыс. рублей", - сказали в сервисе по трудоустройству.

Также растет спрос на специалистов по тестированию/QA: здесь востребованы и молодые специалисты, которых компании готовы обучать, и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 90-100 тыс. рублей, зарплатный максимум - 250 тыс. рублей, сказали в Superjob.

В компании полагают, что продолжится спрос на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. "Сегодня соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 4,5. Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков Big Data: средний заработок по Москве 150-160 тыс. рублей, зарплатный максимум - 250 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году наиболее востребованные позиции на рынке труда в IT-сфере по номинальному числу вакансий занимают разработчики iOS, разработчики Android со знанием языка Kotlin, системные администраторы Windows и Unix, программисты Python, программисты JavaScript, UI/UX-дизайнеры, растет спрос на разработчиков на языке Go, добавили в пресс-службе Superjob.

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