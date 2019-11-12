В Забайкалье к цифровому ТВ нужно подключить свыше 1 тыс. семей в отдаленных селах

ТАСС, 12 ноября. Свыше 1 тыс. семей в Забайкалье остаются без телевидения спустя месяц после отключения в регионе аналогового вещания. Это связано с отдаленностью поселений и некачественным составлением первоначальных списков на подключение спутниковых комплектов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

Забайкальский край в числе еще 21 региона РФ перешел на цифровой сигнал 14 октября. Из-за удаленности и низкой транспортной доступности более 300 поселений региона находятся вне зоны устойчивого приема сигнала. В августе правительство РФ выделило 76 млн рублей для обеспечения жителей этих сел цифровым телевещанием.

"Подключение спутниковых комплектов тем гражданам, которые включены в первоначальные списки, планируется завершить на этой неделе - осталось около ста таких семей, которые проживают в отдаленных селах Оловяннинского и Кыринского районов. Кроме того, нужно подключить тех, кого местные администрации внесли в списки дополнительно после уточнения данных. Это примерно 1 тыс. семей. Завершить работу по их подключению к цифровому телевидению планируется до конца ноября", - сказали в пресс-службе.

В Забайкалье установлено свыше 6 тыс. комплектов для цифрового телевидения. Замминистра территориального развития Дмитрий Шлидт объяснял журналистам, что иногда сложно найти монтажные группы, которые бы согласились ехать в отдаленные села для установки оборудования. А когда монтажники туда добираются, оказывается, что не все жители на месте, специалисты не могут попасть в дома и установить комплекты, им приходится несколько раз ездить в одни и те же села.

Переход на цифровое вещание проведен по ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.