WSJ сообщила о секретном проекте Google по сбору личных медицинских данных

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Корпорация Google уже более года участвует в проекте, в рамках которого ей были предоставлены медицинские сведения о нескольких десятках миллионов американцев в 21 штате. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Google в сотрудничестве с медицинской организацией Ascension, владеющей более чем 2,6 тыс. больниц и других медучреждений, запустила в прошлом году проект, получивший название Project Nightingale. В рамках данной инициативы Google были предоставлены результаты анализов, диагнозы, сведения о госпитализации, истории болезней, имена и даты рождения нескольких десятков миллионов пациентов в США. По информации издания, такой массив данных необходим Google для разработки нового программного обеспечения, которое предлагало бы пользователям вносить корректировки в лечебный процесс.

Газета отмечает, что доступ к сведениям о пациентах имеют по меньшей мере 150 сотрудников Google. При этом ни сами пациенты, ни медперсонал не знали о том, что их данные переданы третьим лицам.

По словам источников издания, некоторые сотрудники Ascension ранее поднимали вопрос относительно правомерности сбора чужих данных. Однако издание подчеркивает, что американские законы позволяют больницам предоставлять своим бизнес-партнерам такого рода информацию, если это способствует оказанию медицинской помощи пациентам. Сами компании в ответ на публикацию выпустили пресс-релиз, в котором подчеркнули, что не нарушали каких-либо законов, а данные пациентов тщательно охраняются.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более $130 млрд. Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). В корпорации работают свыше 110 тыс. человек.