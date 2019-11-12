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Глава профильного комитета Госдумы предложил снизить пенсионный возраст для жителей ДФО

Однако в кабмине не поддержали законопроект, разработанный Николаем Харитоновым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть старый возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом во вторник пишет газета "Известия".

Депутат сообщил изданию, что подготовил законопроект и направил в правительство.

"Мы считаем, что ДФО - особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию", - сказал изданию депутат.

Принятие такой меры обойдется в 16,2 млрд рублей, подсчитал Харитонов. Необходимость изменений он обосновывает маленькими зарплатами, недостаточной покупательной способностью населения округа, низкой продолжительностью жизни.

В кабмине не поддержали документ в таком виде. "Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей. Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены", - цитируют "Известия" заключение вице-премьера РФ, главы аппарата правительства Константина Чуйченко.

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичХаритонов, Николай МихайловичДальний Восток
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