На всех дорогах Сахалина восстановили нарушенное гололедом движение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области открыло проезд для всех видов транспорта по трассам Тымовское - Александровск-Сахалинский и Тымовское - Смирных на Сахалине. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе главного управления МЧС по региону.

Утром в связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечить безопасное движение транспорта были закрыты дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский и Тымовское - Смирных. Вторая трасса является центральной частью главной магистрали Сахалина, соединяющей юг и север острова. Объездных путей нет.

"С 14:30 по местному времени (06:30 мск) 12 ноября движение открыто, - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, сейчас в центральной части Сахалина идет мокрый снег, температура воздуха около 4 градусов.