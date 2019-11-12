Госдуме и СФ предложили обсудить вопрос введения доступа в интернет по паспорту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

В профильном думском комитете по информполитике готовы инициировать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян.

"Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет, - говорится в обращении главы ассоциации (копия есть в распоряжении ТАСС). - Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность". Регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей, уточняется в тексте.

По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом. "Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во всемирную паутину, - указывается в письме. "Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых - незамедлительно установить виновного, - подчеркивает автор идеи. - Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет".

Данное предложение не является новаторским, обратил внимание общественный деятель. "Так, власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента", - отметил он.

По словам Янсукова, в последнее время "участились обращения представителей отечественного бизнеса в "Аванти" с жалобой на открытые диверсии, спам-атаки и другие недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы". "Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране", - уверен он. Глава ассоциации предупредил, что данный вопрос приобретает особую актуальность "с учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России". "Представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности", - заключил он.

Борьба с серой зоной интернета

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал данную инициативу актуальной. "По моему мнению, нужно узнать мнение самих россиян. Со своей стороны, я готов инициировать ее обсуждение в Государственной думе", - сказал он.

Политик констатировал, что различные политические и общественные деятели регулярно поднимают вопрос идентификации в интернете. "Он, действительно, имеет важное значение для обеспечения безопасности нашего государства", - подчеркнул Свинцов, напомнив, что за последние несколько лет Госдума приняла комплекс законов, направленных на "вычищение" серой и особенно "черной" части интернета. "Количество таких инициатив будет только расти. Это связано с тем, что цифровая среда все больше проникает во все сферы нашей жизнедеятельности, мы все больше доверяем цифровым форматам - это и цифровые подписи, и подтверждение по телефону, и анализ соцсетей кандидата при приеме на работу", - привел примеры парламентарий.

Свинцов уверен, что "в ближайшие 5-10 лет будет актуален вопрос внедрения, если не регистрации в соцсетях по паспорту, а получения некого цифрового ID по аналогии с доменными именами". "Ведь аккаунт в социальных сетях не защищен законом, - сказал он. - Я уже выступал с предложением, чтобы социальные сети по желанию клиента выдавали свидетельство его верификации, и верификация была более защищенной: тогда, если аккаунт взломают, человек сможет безопасно получить новые пароли и начать снова пользоваться своей страницей".

"Нередко под видом другого человека совершается множество видов мошенничества. В случае появления такого цифрового ID пользователи смогут немедленно обратиться в службу поддержки социальной сети и восстановить свой аккаунт без потери подписчиков", - заключил депутат.