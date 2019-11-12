РТРС: телевизионные мультиплексы способны поддерживать современные форматы вещания в HD

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оператор эфирной теле- и радиопередающей сети "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) успешно завершил испытания эфирной трансляции цифровых мультиплексов в современных стандартах вещания HD и Ultra HD, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

На минувшей неделе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей назвал ошибкой создание в России цифровых мультиплексов, которые не способны поддерживать форматы вещания HD и Ultra HD. По его мнению, стране стоило сосредоточиться на развитии технологии 5G.

"В РТРС прошли испытания, показавшие возможность эфирной трансляции мультиплексов в стандартах HD и Ultra HD. Переход к эфирной трансляции российских телеканалов в стандарте HD зависит только от готовности вещателей", - отметила собеседница агентства.

Создание телевизионных мультиплексов остается одним из ключевых преимуществ в развитии цифрового телевидения в России благодаря возможности транслировать 10 телеканалов на одной частоте, которую ранее занимал один телеканал в аналоговом вещании, подчеркнула официальный представитель компании. "Таким образом, более чем 98% граждан России получили возможность принимать 20 телеканалов свободного доступа. Для сравнения, без цифровых технологий 44% граждан России смотрели не более четырех телеканалов", - отмечают в пресс-службе.

Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, "Карусель", "Россия-К", ОТР и ТВ Центр. Второй объединяет РЕН ТВ, СПАС, СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", ТНТ, МИР, Муз-ТВ.