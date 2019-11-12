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Вильфанд рассказал, почему восприятие погоды не всегда совпадает с показаниями термометров

Восприятие зависит от трех элементов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Влияние на восприятие температуры воздуха человеком оказывают три фактора, и значение, которое мы видим на термометрах, - только один из них, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, объяснив, что значит уточнение "ощущается как" в прогнозах погоды.

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"Были проведены в разных странах эксперименты... на предмет того, как человек ощущает температуру. Выяснили, что наше ощущение погоды зависит от трех элементов. Первое - от температуры, которую показывает термометр, то есть от температуры воздуха. Второе - от влажности. И третье - от скорости ветра. Например, если при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на термометре и "по ощущениям" может разниться на 2-3 градуса, а может даже на 10-15 градусов. Но не всегда температура ощущается ниже, чем показывают столбики термометров. Например, человеку может казаться, что на улице гораздо теплее, чем показывает термометр, если в морозный день погода солнечная и без ветра.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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