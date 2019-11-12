Школьник в Якутии обнаружил в снегу буревестника

ТАСС, 12 ноября. Учащийся школы в Среднеколымском районе Якутии утром перед занятиями обнаружил на улице замерзающего буревестника - морскую птицу, которая обычно в регионе не обитает. Сейчас за птицей ухаживают преподаватели и ученики школы. Об этом ТАСС сообщил представитель Ойусардахской средней общеобразовательной школы имени С. Н. Горохова.

"11-классник нашел вчера птицу на улице, лежащей на земле. Мальчик подумал, что это чайка, и решил принести в школу перед уроками в 8:30. Учитель технологии Владимир Батюшкин понял, что это не чайка, а тонкоклювый буревестник. Кушает не много, дают рыбу. Весь вчерашний день практически спал, сегодня более активный, но летать не может", - сообщил собеседник агентства.

Буревестник сейчас слаб, есть проблемы с крылом, уточнили в школе. Там также подтвердили, что на информацию о находке морской птицы в социальных сетях откликнулись орнитологи, которые заинтересовались этим фактом.

Накануне жители Нюрбинского района (улуса) Якутии обнаружили на местном водоеме фламинго, который обычно обитает в южных районах. Готовность взять к себе на содержание птицу выразили в якутском зоопарке "Орто-Дойду".

Тонкоклювый буревестник имеет размах крыльев около метра. Обитает на островах Тихого океана, на побережье Дальнего Востока, Австралии. Одна из самых многочисленных морских птиц.