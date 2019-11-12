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Специалисты завершили ремонт прорванного паропровода у завода "Балтика" в Петербурге

По данным городских властей, в результате инцидента пострадали три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия "ТЭК СПб" завершили ремонт паропровода, который прорвало накануне у завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге, в результате чего три человека получили травмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "ТЭК СПб".

"В 06:30 мск специалисты ТЭКа завершили ремонтные работы на паропроводе около пивзавода "Балтика". Ремонт паропровода диаметром 400 мм был произведен за девять с половиной часов вместо 13, положенных по нормативам", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Прорыв паропровода в промзоне Парнас возле завода "Балтики" произошел вечером 11 ноября. В результате инцидента пострадали, по данным городских властей, три человека: одного из пострадавших госпитализировали с ожогами, еще двум помощь оказали на месте. По информации МЧС и "ТЭК СПб", в результате аварии пострадали два человека.

По данным городского главка МЧС, в результате прорыва было также повреждено остекление на проходной завода и четыре автомобиля рядом с местом прорыва. В "ТЭК СПб" отметили, что готовы оказать помощь пострадавшим.

"Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и содействие, женщины получат все компенсации в установленном законом порядке. Имущество и здоровье третьих лиц застраховано компанией "СОГАЗ", - отметили в "ТЭК СПб". Угрозы жизни пострадавшим, по данным предприятия, нет.

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РоссияСанкт-Петербург
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