В Нью-Йорке состоялась кинопремьера о заключенном 25 лет назад альянсе США и РФ в хоккее

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Премьера документального фильма режиссера Гейба Польски "Красные пингвины" (Red Penguins, 2019) состоялась в понедельник в рамках Фестиваля документального кино в Нью-Йорке (DOC NYC).

"В основу фильма положена малоизвестная в США и России история о заключенном в 1993 году деловом соглашении между американским хоккейным клубом Pittsburgh Penguins и ЦСКА, по которому американская сторона приобрела половину российской команды, а из бывших советских хоккеистов, тренировавшихся у Виктора Тихонова, сделали "Русских пингвинов" - наших спортсменов на американский лад, - пояснил корреспонденту ТАСС продюсер картины Дмитрий Салтыковский. - В эти годы в России экономическая ситуация была плачевная: хоккей не финансировался, трибуны были пустыми, стадионы не ремонтировались, и Тихонов вложился в будущее нашего хоккея, не дал лучшим спортсменам того времени забросить спорт. Тихонов, по сути, вернул к жизни команду ЦСКА". "США и Россия впервые продемонстрировали уникальный пример сотрудничества, которое одновременно охватывало и спорт, и бизнес: Тихонов радел за хоккей, американцы видели в альянсе бизнес и новый опыт, и обе стороны оказывались в выигрыше", - полагает Салтыковский.

Фильм рассказывает историю возрождения советского хоккейного клуба, его превращения в прибыльное "предприятие", за которое взялся американский спортивный консультант Стив Уоршоу. Он привнес в советский хоккей американскую бизнес-модель, создал новый бренд, сочетающий американские основы спортивного зрелища, пиара и талант молодых хоккеистов - Николая Хабибулина, Сергея Брылина, Александра Харламова, Андрея Васильева, Яна Голубовского, Сергея Самсонова, которые очень быстро превратились в спортивных звезд.

Российско-американская команда "Русские пингвины" провела два хоккейных сезона, но сотрудничество РФ и США прекратилось в 1995 году. "Однако к ЦСКА уже вернулась слава, болельщики, деньги, а Россия и США показали, что они могут сотрудничать на взаимовыгодных условиях, - подчеркнул продюсер. - Фактически, этот проект стал предшественником нынешней Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также культуры зрелищного хоккея в России".

На премьере фильма присутствовали российские и американские хоккеисты.

Фестиваль документального кино в Нью-Йорке впервые состоялся в 2010 году и четыре года спустя стал уже крупнейшим фестивалем документальных фильмов в США. В нынешнем году Фестиваль проводится с 6 по 15 ноября.