Следственный комитет запустил специальный проект о розыске пропавших детей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ запустил на своем сайте специальный проект о розыске пропавших детей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следственный комитет на своем официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.

Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан. В СК считают, что это поможет успешно находить пропавших детей.

"Оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат - ребенка находят живым", - отметили в СК.