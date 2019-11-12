Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следственный комитет запустил специальный проект о розыске пропавших детей

Раздел "Внимание, пропал ребенок!" нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ запустил на своем сайте специальный проект о розыске пропавших детей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следственный комитет на своем официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.

Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан. В СК считают, что это поможет успешно находить пропавших детей.

"Оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат - ребенка находят живым", - отметили в СК.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поздравил кинорежиссера Юрия Кару с юбилеем
Премьер-министр отметил режиссерский талант Кары и его умение отстаивать жизненные принципы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС