Медведев поздравил кинорежиссера Юрия Кару с юбилеем

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера Юрия Кару с 65-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Ваши фильмы входят в число знаковых кинолент российского кинематографа. В своем творчестве вы обращаетесь к самым острым и неоднозначным темам истории и современности, к великим литературным произведениям, к сложнейшим философским вопросам <...> Многих зрителей ваши произведения побудили переосмыслить не только значение исторических событий, но и собственный жизненный опыт", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил режиссерский талант Кары, его умение отстаивать жизненные принципы, а также мудрость и эрудицию режиссера.

Юрий Кара - российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, в 2015 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.