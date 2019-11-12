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Медведев поздравил кинорежиссера Юрия Кару с юбилеем

Премьер-министр отметил режиссерский талант Кары и его умение отстаивать жизненные принципы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера Юрия Кару с 65-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Ваши фильмы входят в число знаковых кинолент российского кинематографа. В своем творчестве вы обращаетесь к самым острым и неоднозначным темам истории и современности, к великим литературным произведениям, к сложнейшим философским вопросам <...> Многих зрителей ваши произведения побудили переосмыслить не только значение исторических событий, но и собственный жизненный опыт", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил режиссерский талант Кары, его умение отстаивать жизненные принципы, а также мудрость и эрудицию режиссера.

Юрий Кара - российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, в 2015 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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