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Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово

Лаборатории центра обладают максимальным уровнем биологической защиты, отметил руководитель "Вектора" Ринат Максютов

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу. Во время посещения центра в наукограде Кольцово его руководитель Ринат Максютов сообщил главе правительства о присвоении этого статуса.

"Хотел бы поделиться с вами нашей радостью: на прошлой неделе от нас уехала экспертная комиссия ВОЗ с положительным заключением о присвоении этого самого высокого в мире статуса нашему центру. Мы шли к этому 10 лет", - отметил гендиректор "Вектора". "Поздравляю вас", - сказал Медведев.

Максютов рассказал о том, что еще в 80-е годы "Вектор" разработал ключевые компоненты для генетической инженерии. Он добавил, что накопленный опыт был трансформирован в первый в России учебник по генной инженерии в 1993 году, на котором выросло не одно поколение молекулярных биологов. "Вектор - это сегодня ведущий в России и один из ведущих в мире вирусологических центров, государственная коллекция вирусов состоит из самых опасных вирусов для человека, включая вирус натуральной оспы", - сообщил гендиректор центра, отметив, что эта коллекция уникальна. Медведев поинтересовался, есть еще где-то в мире вирус оспы. Максютов сообщил, что подобная коллекция есть только в лаборатории Атланты (штат Джорджия).

Руководитель центра добавил, что сейчас лаборатории центра обладают максимальным уровнем биологической защиты и это позволяет проводить любые исследования вирусов с полной защитой персонала и окружающей среды. "В России осталось только два таких института, второй - военный", - уточнил Максютов.

Он доложил Медведеву о том, что центр осуществляет работу по изучению высокопатогенного гриппа на границе человек - животные. По его словам, в мире всего два таких центра, где проводятся аналогичные исследования.

"В рамках центра геномных исследований мирового уровня мы будем разрабатывать и внедрять в медицинскую практику уникальные, высокоэффективные средства противодействия высокоопасным вирусам", - сообщил Максютов, уточнив, что речь идет как о диагностических, так и терапевтических и противовирусных препаратах. Он коротко рассказал председательству правительства об опыте сотрудничества центра "Вектор" с республикой Гвинея. По его словам, работа осуществляется совместно с ведущими специалистами Роспотребнадзора в течение последних пяти лет. Среди других международных проектов - изучение вируса патогенного гриппа во Вьетнаме, мониторинг ВИЧ в странах Центральной Азии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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Медведев поставил задачу ускорить развитие в России генетических технологий
Эти технологии необходимы, в частности, для защиты от биологических угроз, отметил премьер-министр
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