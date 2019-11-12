Приставы Москвы возбудили 205 дел о нарушениях в работе коллекторов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичные приставы с начала года возбудили 205 административных дел за нарушения коллекторами порядка общения с должниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Москве.

"В результате контроля и надзора за деятельностью юридических лицах, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, за девять месяцев этого года в целях восстановления нарушенных прав граждан в УФССП России по Москве возбуждено 205 дел об административных правонарушениях, из них 180 дел по статье 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности")", - сообщили в УФССП.

По результатам рассмотренных судами дел юридические и физические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму около 4 млн рублей.