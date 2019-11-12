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Столичные приставы ежемесячно выносят 30 тыс. ограничений выезда должников за рубеж

Всего за девять месяцев 2019 года вынесли 289 тыс. постановлений о временном ограничении выезда

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. москвичей попадают под ограничение выезда за рубеж каждый месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по Москве.

"За девять месяцев этого года судебными приставами вынесено более 289 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны", - сообщили в УФССП. Таким образом, каждый месяц выносится более 31 тыс. постановлений об ограничении выезда в отношении новых должников или тех, у кого истекает срок предыдущего постановления (действует полгода - прим. ТАСС).

В отношении должников по алиментам в этом году в столице вынесено 27 тыс. ограничений выезда за границу. Кроме того, за девять месяцев этого года в Москве вынесено 11,7 тыс. постановлений об ограничении на пользование специальным правом (водительскими правами). Почти каждое десятое из них - в отношении алиментщиков (порядка 1 тыс.).

Ранее сообщалось, что суммарный долг невыездных москвичей превышает полтриллиона рублей. На особом контроле столичных судебных приставов находятся 239 должников по алиментам, у которых задолженность превышает 1 млн рублей.

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