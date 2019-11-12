Глава Минприроды поручил РЭО и Росприроднадзору проверить мусорный полигон в Бийске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Российскому экологическому оператору (РЭО) и Росприроднадзору проверить полигон бытовых отходов, из-за которого в городе Бийске Алтайского края была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

Режим ЧС был введен в наукограде Бийске, где проживают почти 200 тыс. человек, 11 ноября из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Она имеет долги перед полигоном.

"Глава Минприроды поручил компании "Российский экологический оператор" совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы. Важно, что и глава Алтайского края отреагировал и понимает ответственность", - говорится в сообщении.

В Минприроды также отметили, что какими бы ни были причины остановки работы регоператора, местные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора, подчеркнули в министерстве.

По словам министра, которые приводит пресс-служба, в случае неблагоприятного развития ситуации Минприроды в самом начале реформы предусмотрело возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг. В данном случае до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. "Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к "мусорному коллапсу". Также недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения", - подчеркнул Кобылкин.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию вырастет до 36%, а направленных на обработку - до 60%.