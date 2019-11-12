Медведев осмотрел музей научного центра "Вектор"

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел во вторник перед совещанием в Новосибирске о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Премьеру в рамках короткой экскурсии рассказали об этапах развития научного центра, а также продемонстрировали экспонаты: уникальный костюм , предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями, а также изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований. Премьер обратил внимание, что работают с боксом научные сотрудники всегда в паре.

Как рассказали сотрудники музея перед экскурсией, этот бокс они шутливо называют "крокодил".

"Сделали интересный музей", - отметил премьер-министр во время экскурсии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Вектор" - единственный в России и один из двух институтов в мире, в котором хранится коллекция образцов вируса оспы и который работает с ней.

В конце короткой экскурсии Медведеву подарили книгу - научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологичечкого благополучия в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Эту книгу уже переводят на английский язык и ее ждут в ФИФА, сказала Попова. "В России мы контролируем все [санитарно-эпидемиологичечкую обстановку]. А есть места, где с этим потруднее. Катар сейчас будет проводить [ЧМ по футболу 2022 года]. А когда был чемпионат мира в Бразилии [в 2014 году], как раз история с [вирусом] Зика разыгралась", - отметил Медведев.