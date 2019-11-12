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Первый этап регионального чемпионата WorldSkills Russia открылся в Подмосковье

Оценивать студентов будут более 500 экспертов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 900 студентов подмосковных колледжей примут участие в первом этапе VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стартовал в Подмосковье и будет продолжаться до 15 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В этом году в региональном чемпионате принимают участие почти 900 студентов областных колледжей и техникумов. Ребята будут соревноваться в 110 компетенциях. Направления разные: промышленное производство, информационные технологии, транспорт, строительство, творчество, дизайн, услуги и другие", - цитируется в сообщении Забралова.

Как отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба, мастерство на региональном чемпионате покажут молодые профессионалы и из других регионов России, в числе которых Краснодарский край, Москва, Рязань и Санкт-Петербург. Оценивать студентов будут более 500 экспертов.

"Победители войдут в расширенный состав сборной команды Московской области и будут готовиться к VIII Национальному чемпионату "Молодые профессионалы", который состоится в июле 2020 года в Новокузнецке", - сказала она.

По итогам Национального чемпионата, который проходил в мае 2019 года в Казани, Подмосковье вошло в тройку сильнейших регионов России с 86 медалями, из которых 23 золотые.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайРязанская область
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