Медведев предложил тем, кто не привился от гриппа, вакцинироваться от Эболы

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в шутку предложил участникам совещания о развитии генетических технологий в РФ, не успевшим сделать прививку от гриппа, воспользоваться случаем и привиться от лихорадки Эбола.

"Мы находимся на территории нашего известного центра "Вектор", так что тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола, причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем в самых сложных, тяжелых условиях", - сказал он.

В понедельник на совещании с кабмином президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал главу правительства и всех министров также привиться.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", на территории которого проходит совещание, занимается разработкой вакцин против различных вирусов и является производителем уникальной вакцины от лихорадки Эбола.