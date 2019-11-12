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Медведев предложил тем, кто не привился от гриппа, вакцинироваться от Эболы

Премьер-министр отметил, что вакцина испытана в самых сложных условиях
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в шутку предложил участникам совещания о развитии генетических технологий в РФ, не успевшим сделать прививку от гриппа, воспользоваться случаем и привиться от лихорадки Эбола.

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"Мы находимся на территории нашего известного центра "Вектор", так что тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола, причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем в самых сложных, тяжелых условиях", - сказал он.

В понедельник на совещании с кабмином президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал главу правительства и всех министров также привиться.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", на территории которого проходит совещание, занимается разработкой вакцин против различных вирусов и является производителем уникальной вакцины от лихорадки Эбола.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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