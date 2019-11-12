Кабмин рассчитывает привлечь на развитие геномных технологий 16 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России намеревается привлечь на развитие геномных технологий порядка 16 млрд рублей внебюджетных средств. Об этом заявила в ходе совещания о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сами три геномных центра мирового уровня мы запланировали в бюджете 11 млрд рублей, но программа значительно шире, и она объединяет в себе ресурсы шести государственных программ. Это 111 млрд рублей. По предварительным оценкам, мы планируем привлечь порядка 16 млрд [рублей] ресурсов внебюджетных", - рассказала зампред правительства.

По словам Голиковой, с 2020 года российский научный фонд поддержит до 15 четырехлетних проектов по созданию геномных лабораторий. "На эти цели в 2020-2023 годах планируется потратить 3 млрд рублей. Это традиционные конкурсы, которые российский научный фонд проводит", - уточнила она.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе того же совещания заявил о планах выделить центрам геномных исследований более 11 млрд рублей до 2024 года.