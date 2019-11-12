Пять языков на выбор будет предложено для сдачи на обязательном ЕГЭ по иностранному

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участникам единого госэкзамена по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, будет предложено на выбор пять языков. Об этом во вторник сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

"Что касается ЕГЭ, то действительно с утвержденными министерством стандартами планируется в 2022 году введение обязательного иностранного языка в едином государственном экзамене. Все спрашивают: "Это будет английский язык?" Сразу отвечу: "Нет". Сегодня выпускник может выбирать из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык", - сказал Кравцов.

Он отметил, что уже разработана демо-версия экзамена, которая состоит из устной и письменной части.

"Что касается девятых классов, то обязательного введения экзамена по иностранным языкам не планируется. По девятым классам в следующем году и последующем будет такая модель: два экзамена обязательных - русский и математика, два предмета по выбору, в том числе иностранный язык", - добавил глава Рособрнадзора.

Национальный родительский комитет ранее обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена (ОГЭ) по иностранному языку должна проходить на добровольной основе. Кроме того, внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов.

В пресс-службе Минпросвещения ранее отметили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано требованиями современного рынка труда. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.