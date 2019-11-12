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Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн

Перевод экзамена в онлайн-формат требует технической и технологической подготовки регионов, отметил глава ведомства Сергей Кравцов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи единого государственного экзамена в онлайн-формат, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

"В этом году у нас каких-то изменений не будет. Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн Единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос", - сказал Кравцов.

Он отметил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат требует технической и технологической подготовки регионов России. Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.

"Если мы поймем вместе с региональными министерствами, что мы готовы к ведению экзамена в онлайн-режиме, то, наверное, мы эту технологию реализуем. Но я подчеркиваю, что мы должны быть на 100% уверены, что не будет никаких сбоев, не будет никаких задержек во времени, будет корректная проведена оценка всех результатов", - добавил Кравцов.

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