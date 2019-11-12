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ОП РФ рассмотрит предложения об ужесточении наказания за угрозы в адрес судей

От граждан поступают обращения по вопросу "несовершенства системы обеспечения безопасной работы судей", сообщил зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности Михаил Аничкин
Алексей Вересов, задержанный из-за негативных комментариев в адрес судьи Мосгорсуда Снимок с видео. Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Алексей Вересов, задержанный из-за негативных комментариев в адрес судьи Мосгорсуда
© Снимок с видео. Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ рассмотрит предложения экспертов и ведомств по ужесточению наказания за угрозы в адрес российских судей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности Михаил Аничкин, комментируя сообщения о том, что СК РФ возбудил уголовные дела в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в угрозах убийством судье Мосгорсуда.

"Судебный корпус - инстанция, которая решает на основании закона, определяет судьбу. Институт судей должен быть защищен, потому что любое влияние извне противоречит закону <...> На следующий год мы обязательно это предусмотрим", - сказал Аничкин, пояснив, что заседание по данному вопросу Общественная палата проведет в 2020 году. Он добавил, что оно пройдет с участием "представителей заинтересованных ведомств", в том числе адвокатов и экспертного сообщества в формате круглого стола.

Также Аничкин отметил, что в ОП РФ "поступает очень много обращений граждан и представителей судебного корпуса" по вопросу "несовершенства системы обеспечения безопасной работы судей", и заявил о необходимости рассмотреть возможность ужесточения наказания за угрозы в их адрес.

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Как ранее сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в призывах к экстремизму задержан ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Также задержан Сергей Половец, 1978 года рождения, подозреваемый в угрозе убийством. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте.

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