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Медведев призвал работать над патентованием в науке

Предприятия и научные центры должны работать как открытые платформы, считает премьер-министр

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках совещания о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России посетовал на отсутствие в России культуры патентования и призвал работать над патентованием своих разработок.

"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас, и в других странах. Но это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры", - сказал премьер.

"Мы об этом говорим, но пока воз по сути и ныне там", - отметил премьер, попросив отдельно отметить это в протоколе к совещанию.

Так, по его словам, предприятия и научные центры должны работать как открытые платформы, "но даже с точки зрения открытых платформ все равно нужно защищать те результаты, к которым вы придете", - заметил глава кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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