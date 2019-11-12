Жители села на Кубани, где жила жертва историка Соколова, собирают деньги для помощи семье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для помощи семье жертвы историка и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Анастасии Ещенко, которая закончила школу и жила в этом населенном пункте долгое время. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края Алексей Брежнев.

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Девушка приехала поступать в СПбГУ несколько лет назад. По словам Соколова, они с Ещенко собирались пожениться.

"На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся - поможем", - сказал Брежнев.

Он также добавил, что семья Ещенко - дедушка, бабушка, мама, папа и дети, Анастасия и ее брат, известна в деревне только с положительной стороны.

Следователи уже допросили прибывших из Краснодарского края родителей Анастасии Ещенко. Накануне Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта - якобы его невеста начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака. Соколов признался, что четыре раза выстрелил в девушку.