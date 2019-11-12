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Дело историка Олега Соколова

Жители села на Кубани, где жила жертва историка Соколова, собирают деньги для помощи семье

И.о. главы Старовеличковского сельского поселения Алексей Брежнев отметил, что семья убитой Анастасии Ещенко известна в деревне только с положительной стороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для помощи семье жертвы историка и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Анастасии Ещенко, которая закончила школу и жила в этом населенном пункте долгое время. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края Алексей Брежнев.

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Девушка приехала поступать в СПбГУ несколько лет назад. По словам Соколова, они с Ещенко собирались пожениться.

"На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся - поможем", - сказал Брежнев.

Он также добавил, что семья Ещенко - дедушка, бабушка, мама, папа и дети, Анастасия и ее брат, известна в деревне только с положительной стороны.

Следователи уже допросили прибывших из Краснодарского края родителей Анастасии Ещенко. Накануне Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта - якобы его невеста начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака. Соколов признался, что четыре раза выстрелил в девушку.

Теги
РоссияКраснодарский крайДело историка Олега Соколова
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