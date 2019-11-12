Кремль: введение в России доступа в интернет по паспорту стало бы нарушением прав граждан

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет привело бы к нарушению прав граждан. Об этом он заявил журналистам во вторник, комментируя соответствующую инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова.

"Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права]", - ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что такая мера станет цензурой и будет нарушать права граждан.