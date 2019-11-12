Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль: введение в России доступа в интернет по паспорту стало бы нарушением прав граждан

Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет привело бы к нарушению прав граждан. Об этом он заявил журналистам во вторник, комментируя соответствующую инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова.

"Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права]", - ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что такая мера станет цензурой и будет нарушать права граждан.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Глава ЕАО сообщил, что запасов угля для отопления на большей части региона хватит на месяц
Александр Левинталь уточнил, что проблемы с отоплением возникли из-за несбалансированного бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС