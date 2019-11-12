Суд может изымать незаконно приобретенное имущество родных и знакомых коррупционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Имущество родственников, приобретенное за счет незаконных доходов осужденных за коррупционные преступления, может быть изъято в пользу государства по решению судов. Такой вывод содержится в опубликованных на сайте Конституционного суда (КС) РФ определениях в ответ на обращения осужденного за коррупцию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников.

Ранее в КС обратился сам Захарченко вместе с гражданкой Семыниной и их несовершеннолетней дочерью. Они пытались оспорить соответствие Конституции статей федеральных законов о противодействии коррупции, госслужбе и контроле за доходами лиц, которые замещают должности на госслужбе. По их мнению, положения законов позволяют судам "бесконтрольно и по собственному усмотрению" обращать в доход государства любое имущество лиц, если оно приобретено на незаконные средства.

"Обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей", - говорится в документе.

В определении также отмечается, что КС отказал заявителям в рассмотрении обращения. Кроме Захарченко, в суд, согласно определениям, также обратились его мать Валентина Захарченко, отец Виктор Захарченко, сестра Ирина Разгонова, а также гражданка Анастасия Пестрикова, которая также являлась ответчиком по взысканию незаконного имущества бывшего сотрудника МВД. В итоге Конституционный суд отказал им всем в принятии обращений к рассмотрению.

Дело Захарченко

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы. Кроме того, согласно определениям КС, по иску заместителя генерального прокурора РФ с Захарченко и ответчиков было взыскано в пользу государства имущество, так как "было установлено, что оно приобретено за счет доходов Д.В. Захарченко, законность получения которых, согласно ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", подтверждена не была.