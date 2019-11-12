Прокуратура завела 23 административных дела из-за свалки в промзоне "Очаково" в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура возбудила 23 административных дела по результатам проверки по фактам загрязнения воздуха в районе промышленной зоны "Очаково" в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, в ходе проверки установлено, что ряд организаций, осуществляющих коммерческую деятельность в промзоне, устроили самовольный навал бытового мусора, который перерос в масштабную свалку. "Естественно, начались процессы гниения. Кроме того, поскольку это не специально организованный полигон, никто не следил за этой свалкой, то есть не могли исключить факты поджогов и самовозгорания", - сказал Куренной на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

"По результатам выездов на объекты прокурорами возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, руководителям организаций внесено семь представлений об устранении нарушений федерального законодательства. По итогам их рассмотрения виновные должностные и юридические лица привлечены к ответственности", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, совместно с полицейскими в промзоне задержаны 126 иностранцев, в отношении 86 из них составлены протоколы по делам об административных правонарушениях за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. Прокуратура продолжает проверку по фактам привлечения юридическими лицами 17 иностранных граждан к трудовой деятельности в отсутствие разрешительных документов.

Также по требованию прокуратуры демонтировано 39 самостроев - бытовок, в которых жили нелегалы. "Каких-либо специальных объектов для сжигания мусора там найдено не было", - отметил Куренной. Сейчас специализированными организациями и службами города на границах промзоны организован круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. "Могу всех заверить, в настоящее время состояние атмосферного воздуха на этой территории соответствует нормативам и не опасно для горожан", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.