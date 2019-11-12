Глава ЕАО сообщил, что запасов угля для отопления на большей части региона хватит на месяц

ТАСС, 12 ноября. Запасов угля, сформированных на большей части территории Еврейской автономной области, должно хватить на месяц работы котельных. При этом запасы мазута рассчитаны на несколько дней, сообщил ТАСС губернатор области Александр Левинталь.

"На котельные региона для областного государственного предприятия поступила дополнительная партия угля из Красноярска. В регион прибыло 130 вагонов с твердым топливом общим объемом более 9,3 тыс. т, которых хватит более чем на месяц. К сожалению, есть котельные, где запасов хватит на неделю, на две недели, поэтому для них мы прорабатываем сейчас отдельную схему, чтобы решить проблему. Мазута у нас сегодня на три-четыре дня есть, подвоз осуществляется по контракту до 30 ноября, и дальше прорабатываем долговременную схему, чтобы мазут поставлялся в течение всего сезона", - сказал глава региона.

Он добавил, что проблемы с отоплением возникли из-за несбалансированного бюджета: все средства уходили на социальные статьи расходов, выплату зарплат. Теперь власти Еврейской автономной области совместно с Минфином работают над сбалансированностью бюджета региона, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем.

В конце октября в Еврейской АО ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона (более 16 тыс. человек), не хватало топлива, несколько котельных были не готовы к зиме. Области из федерального бюджета выделили дополнительные средства на закупку угля и ремонт котельных.