Формат собеседования для девятиклассников в 2020 году меняться не будет

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Формат итогового собеседования по русскому языку, который необходим для допуска к экзаменам в девятом классе, не будет меняться в 2020 году. Об этом во вторник сообщил в ходе телемоста на всероссийском родительском собрании руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

С 2019 года для получения допуска к Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускникам девятых классов необходимо принять участие в итоговом собеседовании по русскому языку и получить по нему зачет. Цель нововведения - проверить навыки устной речи школьников. В 2019 году его сдали более 1,4 млн девятиклассников, около 98% получили "зачет".

"Собеседование проводится 15 минут, причем темы патриотичные, связанные с нашими государственными деятелями, знаменитыми людьми, которые приложили максимум сил для развития нашей страны, наши герои. <…> Никаких изменений в этом году не будет. Я считаю: мы ввели собеседование, и надо минимум три года посмотреть, как эта модель работает. А потом, если что-то будет необходимо, менять", - сказал Кравцов.

Он отметил, что подобная ситуация сейчас складывается и с ЕГЭ: серьезных изменений в последние годы нет. По его словам, "важно, чтобы родители и выпускники заранее понимали все правила и спокойно к нему готовились".

Глава Рособрнадзора отметил, что форма устного экзамена используется для оценки знания иностранных языков. Фактически собеседование - такая же проверка знаний русского языка. "Я надеюсь, что в этом году, как и в прошлом, максимально все школьники справятся", - сказал Кравцов.

Он напомнил, что собеседование и введенное ранее сочинения - формы проверки знаний, которые использовались в прошлые годы, но потом были отменены. После введения сочинения в стране вырос интерес к чтению, после введения собеседования стали уделять больше внимания устной речи. "[Сочинение и собеседование] нужны, они подталкивают систему образования, чтобы оценивались творческие способности, формировались творческие способности школьников. И не случайно мы ушли от заданий в ЕГЭ и ОГЭ с выбором ответа - чтобы оценивать творческие способности, умение анализировать текст, понимать текст. Это те умения, которые нужны современному школьнику", - заявил чиновник.