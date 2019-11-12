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Жители подтопленных территорий Вологодской области вернулись в свои дома

По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, пострадавшим возместят ущерб из регионального бюджета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Вологодской области, которые были эвакуированы из-за паводка, вернулись в свои дома. Ущерб пострадавшим будет компенсирован из регионального бюджета, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вице-премьеру РФ Виталию Мутко на всероссийском селекторном совещании.

"Было подтоплено пять населенных пунктов, 46 домов, эвакуировано 50 человек. На сегодня подтопленных населенных пунктов нет. Люди вернулись в свои дома, сейчас занимаются откачкой воды. Комиссии приступили к оценке ущерба, как только они завершат работу, ущерб мы возместим из регионального бюджета. На сегодня по Вологодской области ситуация контролируемая, спокойная. Мы ожидаем повышение температуры и таяние снега, идет рост уровня воды в реках, но до критических отметок еще далеко", - сказал Кувшинников.

Вице-премьер поручил продолжать работать во взаимодействии с МЧС России и при необходимости обращаться за помощью.

Режим ЧС и повышенной готовности действует в 18 муниципалитетах Вологодской области. С 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах. К 8 ноября удалось восстановить энергоснабжение по всей территории области.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичКувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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