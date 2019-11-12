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Во всех регионах России начался отопительный сезон

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев уточнил, что по данным на 10 ноября более 95% объектов готово к отопительному сезону
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подачу отопления начали во всех регионах России, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании о ходе подготовки субъектов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

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"Отопительный сезон наступил во всех без исключения субъектах РФ. В двух субъектах просто не все еще муниципалитеты затопились. А так, по факту мы уже находимся в отопительном периоде", - отметил он.

По словам Якушева, на 10 ноября более 95% объектов готово к отопительному сезону. При этом подготовлено 7,46 млн единиц жилого фонда, более 70 тыс. котельных, 170 тыс. км электросетей, 0,5 млн км водопроводных сетей.

На 1 ноября на склады завезено более 5,5 млн т угля, что на 18% больше от планируемого объема, более 2 млн т жидкого топлива, что на 13% больше от запланированного объема.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко также напомнил, что объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляет 176,5 млрд рублей. При этом потребители задолжали за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ 1,3 трлн рублей.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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